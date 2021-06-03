شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة تلقي لقاح كورونا لمعلمي المرحلة الثانوية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتو محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، يرافقة الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الشؤون الصحية، انطلاق حملة تطعيم معلمى المرحلة الثانوية بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية كمرحلة أولى ضمن خطة الدولة لتطعيم المعلمين استعدادا للعام الدراسى القادم وامتحانات الثانوية العامة 2021.

وأشار «السيد» إلى أن تلقى اللقاح سيكون بالمدارس بالتنسيق بين مديرى الادارات التعليمية ومديرى الادارات الصحية من خلال تطعيم جميع المعلمين في المدارس الثانوية للحماية من فيروس كورونا استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية 2021.

جاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر للالتزام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطعيم المشاركين بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2021 للحماية من فيروس كورونا.