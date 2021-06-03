شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: صرف 3712 طن دقيق بلدي و80.9 مليون رغيف خلال شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين فى الأقصر، انتظام عمل المخابز خلال شهر مايو الماضى، دون أي معوقات، وتم صرف كمية قدرها 80.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2,6 مليون رغيف / يوم من خلال 308 مخبز.

وأضاف أنه تم صرف كمية قدرها 3712 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 579 مستودع دقيق على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.22 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 55192 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.