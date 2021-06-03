شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. تواصل أعمال اللجنة الروسية لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بمطاري الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل لليوم الثالث خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس مراجعة إجراءات التأمين بمطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين وذلك ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والشارتر إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وقال سيد الجابري، رئيس لجنة الطيران بغرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إنه من المتوقع أن تكون هذة الزيارة للجنة هي الأخيرة قبل استئناف الرحلات الجوية الشارتر خلال الفترة المقبلة للمدن السياحية.

واطلعت اللجنة بمطار الغردقة على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم و متابعة تفتيش الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة وأنظمة تامين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات والمراجعة المستمرة علي مجموعات العمال المنوط بيهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود اي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة.