شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، إنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية وإزالتها بالتنسيق مع قوات الأمن للحفاظ على الرقعة الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين.

وأوضح أن المخالفة كانت بعمل شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور ارضى على مساحة ٢٠٠م٢ بناحية حوض ال ٥٧ بقرية الرياينة، مضيفا أنه تم فك الشدة الخشبية على كامل المسطح والتحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة تمت تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس قرية الرياينة ومشرفين التنظيم بالوحدة المحلية.