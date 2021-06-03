شكرا لقرائتكم خبر عن تصل مساحته 600 فدان.. تعرف على مسيرة تعمير دير القديس الأنبا توماس بالخطاطبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة أخبار الكنيسة، اليوم، ثلاثة مذابح فيكاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، إلى جانب أيقونة البانطوكراتور في شرقية كل هيكل وحامل الأيقونات(الأيكونوستاس).

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن دير القديس الأنبا توماس.

١- يقع بمنطقة الخطاطبة، بقطعة أرض تبلغ مساحتها 220 فدانا اشتراها المتنيح الراهب القمص أبرآم الصموئيلي.

٢- تم شراء أراضٍ أخرى لتصل المساحة الإجمالية إلى 600 فدان.

٣- بدأ العمل به عام 2003 حيث تم بناء سور بطول كيلومتر واحد وبارتفاع 5 أمتار.

٤- تلا ذلك بناء منطقة قلالي الرهبان عام 2005 وإحاطتها بسورٍ خاص بها لتوفير الخصوصية المطلوبة لحياة الرهبان، وهي تبعد لمسافة واحد كيلو متر عن المنطقة المخصصة لزائري الدير.

٥- بدأ العمل بمنطقة الزائرين عام 2007 على مساحة 12 فدانا، وتحوي حاليًا كاتدرائية مقامة على مساحة 1000 كيلو متر مربع، وكنيسةعلى الطراز الأثري على مساحة 400 متر مربع، وقاعة ضيافة للزائرين تسع حوالي 500 شخص.

٦- اعترف المجمع المقدس برئاسة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، بالدير كامتداد لدير القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج، وذلك في جلسته المنعقدة يوم 26 مايو 2009.

٧- زاره قداسة البابا تواضروس الثاني للمرة الأولى يوم 15 مايو 2016 وتفقد مبانيه وعقد جلسة أبوية مع الرهبان وطالبي الرهبنة.

٨- تمت سيامة نيافة الأنبا ساويرس أسقفًا عامًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 25 نوفمبر 2018 وأسندت اليه مسؤوليةالإشراف على الدير إلى جانب دير القديس الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، قبل أن يتم تجليس نيافته أسقفًا ورئيسًا على الدير فيشهر مارس الماضي، إلى جانب دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، المجاور للدير.

٩- يتم اليوم تدشين كاتدرائية الدير بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة.











































