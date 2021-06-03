شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن 3 مذابح بدير الأنبا توماس السائح فى الخطاطبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمشاركة أحبار الكنيسة، اليوم، ثلاثة مذابح فى كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة، إلى جانب أيقونة البانطوكراتور في شرقية كل هيكل وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس الأنبا توماس السائح والمذبح البحري على الشهيد مار بقطر والمذبح القبلي على اسمالقديس البطريرك ساويرس الأنطاكي.



















































