شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهمية اجتماعات المفاوضين الأفارقة فى شرم الشيخ بشأن تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى مدينة شرم الشيخ مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، وذلك فى إطار عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بمصر والتى ستكون مركز إقليمي إفريقي للمشاركة في الإجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.

وفى التقرير التالى نوضح أهمية تلك الاجتماعات..

1- إجتماعات المفوضين ستكون على درجة عالية من الأهمية.

2- ستناقش موضوعات تفاوضية ذات أهمية للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة .

3-أهم الموضوعات التى ستناقشها هى التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير المناخ، وأهمية اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ.

4- سينم التأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ و التخفيف من الانبعاثات.

5-سوف تسهم فى توحيد الموقف التفاوضي للدول الافريقية، وذلك تمهيداً للدورة 26 لمؤتمر أطراف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي سيعقد نهاية العام الجاري في جلاسجو بالمملكة المتحدة.

6- ستتيح الإجتماعات الفرصة للتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الأفريقية بما يعزز من الموقف الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الأفريقية.