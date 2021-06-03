شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم والصغرى بالقاهرة 19 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.