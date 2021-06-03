"سحر" تطلب الخلع: "مهتم بشياكته عشان فيديوهات التيك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فاطمة عادل:

أقامت "سحر" دعوى قضائية أمام محكمه الأسرة بالتجمع الخامس تطلب الخلع من زوجها، مبررة طلبها " كل همه يلبس على الموضة وينزل فيديوهات على التيك توك".

قالت الزوجة في دعواها رقم 50 لسنة 2020، إنها تزوجت "ع. ع" (33سنة)، صاحب محل ملابس، وحاصل على بكالوريوس آداب، وخلال سنة ونصف زواج رزقا بطفل.

واضافت الزوجة العشرينية، انها تعرّفت على زوجها من خلال ترشيحه من إحدى الأقارب وبعد التعارف وجدته شخصية ملتزمة ومتعلمة، خلال فترة الخطوبة لم أجد عيب واحد يجعلنى لا أوافق على الزواج، حتى مظهره، بصفة مستمرة مهتم بملابسه وشياكته، وميسور مادياً".

وتابعت الزوجة حديثها قائلة: "تزوجته وعلمت بكل طباعه، زوجى يهتم دائما بملابسه وشكله و يريد تنفيذ كلماته فقط بدون مناقشه ، تعودت على طبعه، واستمرت حياتنا الزوجيه حتى بعد إنجابي طفلي، اعتقدت وقتها بأنه سوف يغير طبعه حتى يجعلنى استريح، يومياً اقوم بالغسيل والكي والتنظيف، لكن لا يوجد تغير نهائياً".

تكمل الزوجة حديثها قائلة: "جوزي حتى لو تعبانة لازم تغسلي الطقم يومياً، وبعد الاتفاق معه على الغسيل يوم من بعد يوم، تشاجرنا سويا عاد فى الإتفاق وطالبني بالغسيل، لم ينظر لتعبى أو اهتمامى بالطفل بل ينظر إلى نفسه وشياكته".

تختتمم "سحر": لم أفعل شيء وقتها إلا الذهاب لمنزل أهلي، حتى يهدي الضغط على دماغى ولو فترة، لكنه قام بمكالمتى على الهاتف وطالبني بتنظيف ملابسه بمنزل أهلى كما افعل بمنزلى، والغريب فيديوهاته الموجودة على برنامج التيك توك، تشاجرنا سويا، وطالت المشادة الكلامية بيننا، بسبب رفضه الطلاق.

ولجأت الزوجة لمحكمة الأسرة حيث أقامت دعوى خلع، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.