شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم ديوان عام مجلس مدينة نخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس مدينة نخل بوسط سيناء أعمال تطهير وتعقيم مختلف المصالح الحكومية ومنازل المواطنين ، لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة.

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم تطهير وتعقيم ديوان عام المجلس ، حيث تم تطهير مختلف المكاتب الخاصة بالموظفين وقاعة الاجتماعات الكبري ومكتب رئيس المدينة ، بجانب تطهير مبني الاستراحات الملحقة بالمجلس والمسجد.

أضاف فرج، أن ذلك يأتي ضمن خطة المجلس لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثالثة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.