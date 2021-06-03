شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ19.. مصر تواصل فتح معبر رفح البري لخدمة أهالي غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل السلطات المصرية، الخميس، افتتاح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيا، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة

وأكد مصدر مسؤول، على استمرار افتتاح المعبر لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لليوم الـ 19 على التوالي، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشار المصدر، إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، بجانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج.

لفت المصدر إلى استقبال 29 مصابًا وجريحًا فلسطينيًا للعلاج في المستشفيات المصرية، بجانب إدخال نحو 1100 شاحنة مساعدات متنوعة من مصر وعدد من الدول إلى قطاع غزة.