شكرا لقرائتكم خبر عن 70 % نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في مدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، للعام المالي الجاري 70%.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة العريش للعام المالي الجاري 2020- 2021 بلغت 44 مليونًا و494 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المدينة، إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 8 ملايين و579 ألف جنيه لأعمال الكهرباء، و23 مليون و370 ألف جنيه للطرق، و6 مليون و170 ألف جنيه لتحسين البيئة، و6 مليون و375 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.