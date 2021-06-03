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70 % نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية في مدينة العريش

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، للعام المالي الجاري 70%.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة العريش للعام المالي الجاري 2020- 2021 بلغت 44 مليونًا و494 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المدينة، إنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية، بواقع 8 ملايين و579 ألف جنيه لأعمال الكهرباء، و23 مليون و370 ألف جنيه للطرق، و6 مليون و170 ألف جنيه لتحسين البيئة، و6 مليون و375 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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