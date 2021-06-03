شكرا لقرائتكم خبر عن غلق أقدم شاطئ عام في الغردقة.. وبناء سور بارتفاع مترين لحجب رؤية البحر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عام بعد عام يجدد مسؤولو محافظة البحر الأحمر الأمل بالبدء في أعمال تطوير الشواطئ العامة بمدينة الغردقة لاستقبال المواطنين والزائرين، وينتهي فصل الصيف دون أن يحدث أي تطوير أو تجهيز وتظل الشواطئ العامة كما هي مغلقة وتستمر رحلة المواطنين والزائرين في البحث عن شمسية أو مكان لنزول البحر لقضاء عدة ساعات دون جدوي مع منع القري السباحية دخول النزلاء لقضاء داي يوز ومنع نادي الرياضات البحرية دخول المرافقين من غير الأعضاء.

خلال الايام الماضية، فوجئ أهالي مدينة الغردقة بإغلاق الشاطئ العام بمنطقة القيادات والذي يعد اقدم شواطئ المدينة وبناء سور من الطوب الأحمر بارتفاع مترين لحجب رؤية البحر عن الاهالي، ليصبح أقدم شاطئ عام بالغردقة مغلقا بدون رواد، حيث فوجئ اهالي المدينة باعمال بناء لسور شاطئ القيادات العام بكورنيش الغردقة بمنطقة الدهار وقيام عدد من العمال ببناء سور بارتفاع نحو مترين يحجب رؤية البحر مما اثار استياء وغضب الاهالي.

واكد عدد من الاهالي ان هذا الشاطئ يعد من اقدم الشواطئ بمدينة الغردقة ويقع وسط المدينة لينضم إلى الشاطئ العام رقم ٤ المغلق بحجة التطوير بالرغم من عدم البدء في أي اعمال لتطويره، وان هذا السور اصبح يحجب رؤية البحر عن المواطنين، مناشدين الاجهزة المختصة بالتدخل لاعادة فتح الشاطئ امام الاهالي والزائرين وازالة السور الذي حجب رؤية البحر.

واضاف الاهالي ان الشاطى العام بمنطقة القيادات بعد اغلاقه اصبح مهملا فالشاطئ يمتد بطول نحو ٣٠٠ مترا، حيث تعد منطقة شاطئ القيادات بمدينة الغردقة من افضل المناطق التي تستطيع ان تري منها البحر الاحمر بمياهه الزرقاء الصافية إلا انه اصبح لا يستقبل المواطنين ابناء المحافظة أو الزائرين له وطالبوا اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الاحمر، باستكمال منشات هذا الشاطئ وتهذيبه وتطويره وتزويده بالخدمات واعادة فتحه للاستخدام الذي يعد من اجمل الشواطئ العامة واكبرها وهو الشاطئ الوحيد الذي يمكن لاهالي الغردقة والزائرين الدخول له.

كانت مدينة الغردقة اغلقت الشاطئ العام رقم ٤ منذ الصيف الماضي بحجة البدء في اعمال تطويره ولم يتم البدء في التطوير حتي الان ومازال الشاطئ مغلقا.

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر

مطالب باعادة فتحه للمواطنين اغلاق اقدم شاطئ عام بالغردقة وبناء سور لحجب رؤية البحر