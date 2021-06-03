شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزراء السياحة والطيران والصحة يتفقدون مطار الغردقة ومركز التطعيم ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري بعد ظهر اليوم الخميس الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، جولة تفقدية لمدينة الغردقة تشمل مطار الغردقة الدولي لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفقد الحجر لبصحي ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي باحد الفنادق ومركز سحب عينات pcr للسائحين وعقد احتماع موسع مع مستثمري القطاع السياحي، ومؤتمر صحفي في نهاية الزيارة.