شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 2720 في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء إلى 2720 حالة شفاء علي مستوي المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل عدد حالتين ايجابيتين بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية إلى 500 حالة، كما تم تسجيل عدد 6 حالات شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2720 حالة شفاء.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة ١90 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود ٢٤ حالة تحت الحجز بالمستشفيات و٧٤ حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.