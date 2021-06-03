شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. تواصل عمليات البحث عن أحد مفقودي سفينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني، واصل عدد من اللنشات والمراكب التابعة لشركات البترول برأس غارب بالبحر الاحمر عمليات البحث والتمشيط للمنطقة البحرية عن مهندس ثاني سفينة الخدمات البترولية المفقود والتي غرقت في الساعات الاولي من صباح أمس الاربعاء ويدعي عادل نصار، حيث تشارك في عمليات البحث عدد من المراكب التابعة لشركات البترول بالمنطقة.

كانت منطقة رأس غارب شهدت غرق سفينة خدمات بترولية وذلك بعد إبحارها إلى داخل المياه وخلال رحلة العودة للشاطئ تعرضت للغرق.

وتبين من التحقيقات الاولية ان السفينة اصطدمت بحطام مركب غارق ما أسفر عن وفاة قبطانها وإنقاذ 11 آخرين والبحث عن شخص مفقود.

كانت الاجهزة المعنية بالبحر الاحمر قد تلقت إخطارا بغرق مركب خدمات بترولية تدعى nspecta7 والتى تعمل بمنطقة رأس غارب بسبب اصطدامها بمركب في قاع البحر.

وبدأت الوحدة المحلية بمدينة رأس غارب في رفع درجة الطوارئ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ومتابعة عمليات البحث عن الشخص المفقود.