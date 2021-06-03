شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 149 حالة إشغالات وإزالة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت شرطة المرافق بأسوان بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن من رفع وازالة 149 حالة اشغال وتعدي.

وكانت الحملات التي شاركت فيها قوات من الامن المركزي ورؤساء المدن والمراكز وشرطة المرافق قد تمكنت من تنفيذ 149 حالة إشغال وتعدي في الأسواق والشوارع.

وتم رفع ( 93 ) حالة رفــــــع اشغالات بالطريق العام وتحرير ( 2 ) محضر تلوث بيئة وعدد ( 54 ) مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.