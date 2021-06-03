شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: محطات سيمنس العملاقة تمثل 25% من قدرة الشبكة القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات سيمنز العملاقة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات تمثل حوالى 25% من قدرة الشبكة القومية للكهرباء.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن محطات سيمنز تم إنجازها في فترة زمنية غير مسبوقة (خلال عامين)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5%، مما ساهم في توفير مليار و300 مليون دولار سنوياً من استهلاك الوقود في مصر، الأمر الذى يؤدى إلى إمكانية استرداد تكلفة المشروع خلال 6 سنوات.

وتقع المحطات الثلاث في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، وتعتمد على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حرارى إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

كما توفر المحطات الثلاثة الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالي 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود. وبالإضافة إلى هذا تساهم فى توفير إمدادات طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مصر والتى تتمتع بأهمية بالغة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.