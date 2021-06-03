شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل اليوم، الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية، امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، حيث يؤدى الطلاب اليوم مادة الهندسة، حيث أدوا أمس الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية ، وأول أمس الثلاثاء الامتحان فى مادة اللغة العربية، ومن المقرر أن يمتحن الطلبة مادة اللغة الأجنبية السبت القادم 5 يونيو ومادة الجبر والإحصاء يوم الأحد 6 يونيو وتختتم الامتحانات يوم الإثنين 7 يونيو بمادة العلوم.

وفى السياق شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه تم التنبيه على إلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفى اللجان على ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وضرورة الاهتمام بدقة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها داخل المدرسة أو ديوان الإدارة وإرسالها إلى المديرية، والقيام بحملات تطهير باستخدام المعقمات لجميع الدواوين والمدارس والمنشآت التعليمية، كما تم تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تتصل مباشرة بغرفة عمليات المديرية وتتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأي طارئه تحدث على الفور.