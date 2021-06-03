شكرا لقرائتكم خبر عن معرض وزارة التضامن "ديارنا للأثاث" يفتح أبوابه اليوم للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا للأثاث والمفروشات ، وتستمر فعالياته أبوابه اليوم الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية، ومنتجي مدينة الأثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادي الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" مساء أمس الأربعاء بمدينة نصر، لافتة أن معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلوا فئة كبيرة من التعاونيات الإنتاجية في مجال صناعة الأثاث، كما يمثلوا مدينة الأثاث التي افتتحها رئيس الجمهورية في نهاية عام 2019.

وأضافت الوزيرة أن المعرض يهدف إلى تقديم رسائل اجتماعية إيجابية موجهة للشباب في سن الزواج، بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه في تجهيز منازل الزوجية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة، مؤكدة أن الزواج ليس مجرد تأثيث منزل ولكن تأسيس أسرة تقوم على المودة والعلاقات الصحية والمبادئ الإيجابية.