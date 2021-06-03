شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرية دير الجرنوس فى مغاغة أحد مسارات العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قرية دير الجرنوس إحدى القرى التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، وتعتبر أحد المسارات التي مرت عليها العائلة المقدسة خلال رحلة هروبها إلى مصر، بعد العبور عن طريق سلم في المعادى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن قرية دير الجرنوس..

1 – يوجد بها بئر شربت منه العائلة المقدسة، وما زال حتى الآن

2 - يبلغ إجمالي السكان فى دير الجرنوس 6504 نسمات، منهم 3271 رجلا و3233 امرأة.

3 – تقع القرية على بعد ما يقرب من 20 كيلو من مدينة مغاغة التابعة لمحافظة المنيا.

4 - تضم القرية أقدم كنيسة بالمنيا تم بنائها فى القرن الرابع الميلادى.

5 – تمت توسعة الكنيسة فى القرن السابع الميلادى، وكانت التوسعة الثانية فى القرن العشرين.

6 - تضم الكنيسة البئر الذى يأتى إليه الناس من أماكن مختلفة بالمحافظة، فضلا عن السياحة الخارجية من دول أوروبا، يشربون منه تبركا بالسيد المسيح.

7 - احتضنت قرية الجرنوس العائلة المقدسة 4 أيام ثم رحلت عنها إلى منطقة جبل الطير بسمالوط .