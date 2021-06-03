شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تبدأ تنمية الساحل الشمالى الغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على ضرورة تنمية الساحل الشمالى الغربى وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضى، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة. ووجه، خلال اجتماع عقده لمتابعة المشروع ومدينة رأس الحكمة الجديدة، بسرعة البدء فى تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجى لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وإعداد المخططات التفصيلية، والتنفيذية، لبدء تنفيذ المشروعات التنموية بها، والتى ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، نظرًا لما يتمتع به موقعها من إمكانيات هائلة، وستوفر فرصًا استثمارية وتنموية كبيرة، كما ستتيح العديد من فرص العمل لأهالى محافظة مطروح.

وأوضح الجزار أن مدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة ستكون ﻣﻘﺻدًا ﺳﯾﺎﺣيًا ﻋﺎﻟﻣيًا، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟلمنطقة، ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷهداف والغايات، ومنها (إنشاء ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟمى، مع ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿرى ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ، وتوفير اﻷﻧﺷطة الاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣلى).

فى شأن آخر، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم بيع 9 محال وصيدلية بالحى السكنى الثالث «كابيتال ريزيدنس» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنظام المزاد العلنى، بسعر متر للمحال بلغ 160 ألف جنيه، بينما بلغ سعر المتر بالصيدلية 212 ألف جنيه، مؤكدًا أن الإقبال الكبير على شراء المحال فى العاصمة الإدارية الجديدة، وارتفاع أسعارها، يعد دليلًا على نجاح أعمال التنمية بتلك المدينة، وتوجه المستثمرين لها، وذلك تزامنًا مع قرب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المحال التى تم بيعها تقدم للمزايدة عليها نحو 100 عميل، وشملت الأنشطة التالية: (صيدلية- مطعم- مخبز بلدى- سوبر ماركت- خضار وفاكهة- أسماك- لحوم ودواجن- كافيه- حلاق- حدايد وبويات). وكشف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، قرب افتتاح أكبر مشروع ترفيهى فى جنوب مصر بمدينة قنا الجديدة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 104 ملايين جنيه، تشتمل على (أكوا بارك أطفال وكبار- حمامات سباحة أوليمبية أطفال وسيدات ورجال- قاعات أفراح- شاليهات فندقية- سينما- مجمع ملاهى إلكترونية- مول تجارى- مجمع كافيهات ومطاعم) بمساحة ٨٧٠٠ متر.