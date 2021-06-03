شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» و«البرهان» يناقشان قضايا العرب والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اتصالًا، أمس، من رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تناول عمق الروابط التاريخية بين الشعبين «المصرى والسودانى»، ودور الأزهر فى نشر علوم الدين الإسلامى الصحيحة وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين. وناقش «الطيب» و«البرهان»، خلال الاتصال، أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية،

وأكدا ضرورة التكاتف والتضامن بين الشقيقتين «مصر والسودان» فى مواجهة المخاطر التى تهدد البلدين، فكلاهما امتدادٌ للآخر. وبعث شيخ الأزهر خالص تحياته وتقديره لرئيس المجلس الانتقالى وللشعب السودانى الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يمنّ على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب البلاد كل مكروه وسوء.