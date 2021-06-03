شكرا لقرائتكم خبر عن حملات يومية لتطهير وتعقيم المنشأت الحكومية والأماكن العامة في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت أجهزة محافظة الجيزة حملة تطهير مكبرة شملت مختلف المنشأت الحكومية والأماكن العامة في إطار خطة الدولة للحد من إنتشار مرض كورونا وتنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرصاً على سلامة المواطنين.

وفى إطار المجهودات اليومية فقد وجه حى العجوزة بالتنسيق مع شرطة المرافق وجهاز السرفيس والنقل الجماعى عدد من الحملات لرفع كافة صور التعدى وإشغال الطريق وضبط السيارات المخالفة والسائقين دون السن وذلك بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين من إنتشار المخالفات بعدد من قطاعات الحى.

وبنطاق حى الوراق تم مصادرة ٢٠ شيشة و٥ كرات حديد و٧ دكة خشبية و٢ سماعة و٢ مروحة وثلاجة وشمسية و١٨ كرسى.

وفى ذات الإطار نفذ حى بولاق الدكرور حملة مكبرة بنطاق شارع ناهيا والتى تم خلالها ضبط توك توك ومصادرة ٢٦ مكنسة يد وعدد ٢ كرسى حلاق و٢٥ كرسى بلاستك و٣ ميزان عاده و٥ قلب شيشة، كما تم إجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة أعلى كوبرى صفط اللبن.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع مقهى ومحل كشرى وحلوانى بنطاق حى شمال الجيزة.

وأوقفت أجهزة حى الهرم أعمال بناء مخالف بمنطقة ترعة سليم بالإضافة لإيقاف أعمال تركيب باب لجراج بأحد العقارات بشارع إبن خلدون باللبينى.

وشن مركز ومدينة منشأة القناطر حملة مكبرة لضبط المخالفات والتى أسفرت عن غلق ١٠ حالات مخالفة للاجراءات الاحترازية ومصادرة ١١ قلب شيشة و٣٣ كرسى و٢ دراجة نارية و٣ عجله و٢ كوريك تمساح و٢ دينمو و٤ ترابيزات وتحرير ١٠ محاضر إشغال و٣ محاضر تجاوز لمواعيد الحظر و٣ محاضر عدم ارتداء الكمامة.

وأنهى مركز ومدينة الحوامدية أعمال إصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحى بشوارع ( صلاح سالم، عبدالكريم أبوعريش، فيلا سعيدة، بين البلدين، البحر الأحمر ) ورفع ١٥٦ طن مخلفات.

وأغلقت أجهزة مركز ومدينة البدرشين عدد ٢ مقهى مخالف للإجراءات الإحترازية وتم مصادرة عدد ١٩ شيشة و٤٥ حالة إشغال متنوعة وتحرير ٥ محاضر عدم إرتداء الكمامة ومصادرة ٢٥ كرسى كما تم رفع ٢٨٠ طن مخلفات بنطاق القرى.

وضبطت لجان المتابعة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم سيارة غير مرخصة تقوم ببيع اللحوم المجمدة مجهولة المصدر حيث تم التحفظ على السيارة ومصادرة الشحنة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.