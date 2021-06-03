شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مواعيد عمل مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا يتم من خلال الموقع الوزارة الإلكترونى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مواعيد عمل مراكز اللقاحات بالجمهورية من 9 صباحا وحتى 9 مساء، كما أن مواعيد عمل مركز أرض المعارض للقاحات كورونا يعمل يوميا ما عدا الجمعة. وتابعت: "مراكز اللقاحات الخاصة بكورونا فى مراكز الأورام وبنوك الدم تعمل من 9 صباحا وحتى 5 مساء".



