شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أرقام مهمة كشف عنها رئيس الوزراء لمواجهة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على سلامة المواطنين، وعدم إيقاف عجلة الاقتصاد المصرى، وذلك خلال مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أهمية ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، كما استعرض عددا من الأرقام المهمة حول خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا وتلقيح المواطنين، جاءت كما يلى:

2.5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا. 6 ملايين مواطن سجلوا للحصول على اللقاح . الحكومة تستهدف حصول 40% من الشعب المصرى على لقاح كورونا.

ويأتى ذلك في الوقت الذى كشفت وزارة الصحة والسكان أن جميع اللقاحات التى توفرها مصر آمنة وفعالة، وتم اختبارها والتأكد من مأمونيتها بعد فحصها، وقالت وزارة الصحة والسكان إن التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز اللقاح يعمل على مدار الساعة، وهناك إقبال كبير على حجز اللقاح عبر الموقع الإلكترونى.

وبينت أن إجمالى عدد المسجلين يوميا يزيد عن 90 ألف مواطن، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز لقاحات كورونا تصل إلى تطعيم 110 آلاف يوميا، مؤكدة أن مصر تستهدف تطعيم 70% من السكان بهدف القضاء على الوباء ضمن خطة الدولة.