شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق أول معسكر تثقيفى للأئمة فى مجال الدعوة الإلكترونية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم، الخميس، أول معسكر تثقيفي في مجال الدعوة الإلكترونية، وذلك معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، بناء على تفعيل وسائل التواصل الإلكترونى، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه تم اختيار (43) مشاركًا من مختلف المحافظات من بين الأئمة المتميزين في التواصل الإلكتروني للمشاركة في أول معسكر تثقيفي بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية اليوم من خلال تقدمهم المباشر عبر استمارة المشاركة الإلكترونية.



والأئمة المشاركون فى المعسكر هم:

1. عبد الحميد أحمد قطب متولي مفتش القاهرة

2. أحمد عبدالرازق عبد الباقي علم الدين مفتش القاهرة

3. موسى صدقي أحمد موسى إمام وخطيب الجيزة

4. عماد محمد محمد هيبه مفتش دعوة البحيرة

5. عمرو محمد عبد المنطلب عبد الحليم إمام وخطيب البحيرة

6. محمد محمد علي جاد مفتش أول دعوة الدقهلية

7. أحمد طه علي الدسوقي مفتش دعوة الدقهلية

8. محمود محمد عبد اللاه طايل مفتش دعوة الغربية

9. أسامة محمد السيد المرسي إمام وخطيب الغربية

10. محمد السيد علي أبو زهرة إمام وخطيب الغربية

11. أحمد رفعت رضا محمود رئيس قسم الشرقية

12. أسامة محمد أحمد سليمان البشلاوي رئيس قسم الشرقية

13. جمال عادل رمضان يوسف إمام وخطيب الشرقية

14. عبدالعظيم محمد محمد محمود الصباح إمام وخطيب الشرقية

15. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب منتدب رئيس قسم القليوبية

16. محمد عبدالستار أحمد محمود مفتش مساعد القليوبية

17. سعد مصطفى السيد مصطفى مفتش أول دعوة القليوبية

18. سامح غريب محمد محمد رئيس قسم القليوبية

19. أحمد محمد محمد سيد عاشور إمام وخطيب القليوبية

20. صبحي حامد عبد الفتاح أبوزامل مفتش أول دعوة كفر الشيخ

21. حمادة محمد عبدالمنعم العنتبلي إمام وخطيب كفر الشيخ

22. عبدالرحيم رضوان عبدالرحيم الخولي إمام وخطيب المنوفية

23. محمود محي الدين عبد الفتاح سليم إمام وخطيب المنوفية

24. أحمد عبد الحميد عبدالعظيم مفتش مساجد مرسى مطروح

25. محمود السيد محمد سليمان مدير إدارة الإسماعيلية

26. محمود محمد محمد علي يوسف مفتش دعوة أول (أ) الإسماعيلية

27. أحمد محمد محمد أحمد عبيد الله إمام وخطيب الإسماعيلية

28. بهاء عبد العزيز إبراهيم محمد غنيم إمام وخطيب الإسماعيلية

29. عبدالقادر عبدالله عبدالقادر سليم رئيس قسم بور سعيد

30. عمرو محمد إبراهيم عبدالصمد إمام وخطيب بني سويف

31. محمد عزمي على محمد إمام وخطيب بني سويف

32. عمرو وفقي فوزي زكي إمام وخطيب المنيا

33. فولي توفيق عبد اللاه عبدالله إمام وخطيب المنيا

34. حازم أحمد عبد النعيم أحمد إمام وخطيب أسيوط

35. محمود أحمد عبد الحميد متولي إمام وخطيب أسيوط

36. أحمد صديق أحمد حسن إمام وخطيب سوهاج

37. أحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن إمام وخطيب سوهاج

38. محسن محمود محمد محمود إمام وخطيب سوهاج

39. محمد محمد عبدالعال أبو زيد إمام وخطيب سوهاج

40. عبدالخالق عبدالعال عبدالرحيم خليل إمام وخطيب قنا.

41. حسن منصور محمد أحمد إمام وخطيب الأقصر .

42. محمد مختار عبد الله السيد إمام وخطيب الأقصر .

43. حسن محمد زكي محمد علي إمام وخطيب أسوان .