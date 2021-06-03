شكرا لقرائتكم خبر عن «ري المنيا»: تأهيل وتبطين ترعة كوم الراهب ضمن المشروع القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن المهندس عبدالحميد البركاوي، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، الانتهاء من اعمال تاهيل وتبطين ترعة كوم الراهب بمركز سمالوط، ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة.

وأضاف «البركاوي» أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع- بدأت مديرية الري في المنيا، تنفيذ المرحلة الأولي بطول 158 كيلومترا، وبقيمة 485 مليون جنية داخل 10 مراكز بينهم 9 مراكز في المنيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد 2037 والتي تهدف ألي توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية، تحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها لنهاية الفروع .

وقال «البركاوي» انه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولي لخدمة مساحة 77250 فدان موزعة على 10 مراكز بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط .

وأضاف «البركاوي» أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي ألي تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوي معيشة المواطنين. كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه .