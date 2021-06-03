شكرا لقرائتكم خبر عن سياسة واقتصاد القاهرة تقرر عقد امتحانات آخر العام 7 يونيو بنظام أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية قررت انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى يوم 7 يونيو الجارى، على أن تعقد الامتحانات عبر منصة الجامعة التعليمية بنظام أون لاين من المنزل للطلاب، وذلك ضمن خطة الكلية للوقاية من فيروس كورونا ومنع نزول الطلاب.

وأضاف الدكتور محمود السعيد في تصريح لـ"الخليج 365" أن تم توفير فريق من الدعم الفني لمتابعة سير منظومة الامتحانات أون لاين، لافتا إلى أنه بالتوازى مع امتحانات طلاب البكالوريس سيتم عقد امتحانات طلاب الدراسات العليا ولكن ستتم بنظام الحضور المباشر في الكلية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الكلية لديها تجربة ناجحة في عقد الامتحانات أون لاين حيث تم إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول أون لاين، لافتا إلى أن الكلية وفرت أجهزة تابليت للطلاب الراغبين في حضور الاختبار بالكلية ويؤدى الامتحان أيضا أون لاين في الكلية.

