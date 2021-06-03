شكرا لقرائتكم خبر عن بحث حالات الطلاب المتعثرين لسداد مصروفاتهم بالأزهر من منحة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل قطاع المعاهد الأزهرية منشوراً للمناطق بشأن حصر حالات الطلاب المتعثرين من أصحاب الظروف الطارئة لسداد المصروفات الدراسية من عائد منحة السلطان قابوس للعام 2021 م / 2022 م بدءا من 1/6/2021 م حتى 8 / 7 / 2021 ، وبحد اقصى عدد ( 5 ) حالات لكل معهد.

وتصرف المنحة لعدد من الحالات وهم: أبناء الأسر الضمانية والتي تحصل على معاش من الضامن الاجتماعي وطلاب الأسر الفقيرة، وذلك بتوافر خطاب من التضامن الاجتماعى يفيد ذلك أو صورة سركي المعاش الذي يفيد ذلك على فقر الأسرة.

ومن الحالات المستحقة أيضا مرض احد الوالدين بمرض من الأمراض المزمنة أو إعاقة أو أي مرض يقعده عن الكسب، مع وجوب توافر تقرير طبي كامل عن الحالة وبيان نوع العجز من الكومسيون الطبي أو أحد المستشفيات الحكومية.

ومن الحالات أيضا أن يكون الوالد بالمعاش أو السن 60 سنة فأكثر ، وتوفير بيان بقيمة المعاش لمن كان يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ،وبيان بقيمة المعاش من التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة على ألا يتجاوز قيمة المعاش الحد الأدنى للأجور،و إقرار بقيمة الحيازة للفلاح

وعن شروط صرف المنحة: "أن يكون الطالب مقيدا بالمعاهد الأزهرية ومنتظما في دراسته ، في حالة وجود أكثر من أخ بالمعهد يكتفي بطالب واحد من الأخوة حتى يمكن تحقيق الاستفادة من المنحة لأكبر قدر من أسر الطلاب بالمعاهد".

وفيما يخص إجراءات التنفيذ يتم إعداد الحالات بالمعهد وتسليمها لإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة بأقصى سرعة ممكنة مع كشف من أصل و ۲ صورة بأسماء الطلاب المستحقين المبلغ المستحق لكل طالب ( كشف لكل مرحلة على حده ) + استمارة 50 ع ح ومعتمدة من المعهد مع صورة البطاقة الشخصية وصورة الفيزا البريدية لمندوب الصرف الخاص بالمعهد، ويقوم مندوب المعهد باستلام مبلغ المصروفات من المنطقة وإيداعها بالحساب الموحد بعد مراجعة الوحدة الحسابية واستخراج إيصالات 123 تربية وتعليم وتصويرها وتسوية السلفة مع الوحدة الحسابية وارسال الصورة لرعاية الطلاب .

وبمجرد بحث الحالات وتسجيلها لإدارة رعاية الطلاب يعتبر الطالب مسددا للمصروفات ويعامل معاملة الطالب المسدد ويتم تسليمه الكتب الدراسية فور مراجعة الحالات واعتمادها وتسليمها للمنطقة ،و يتم إرفاق إقرار بعدم قيام أي جهة أو أشخاص بالسداد لهؤلاء الطلاب.

وذلك مع ضرورة إعداد البحث الاجتماعي مهنيا وان تكون البيانات والمعلومات المدونة به على درجة عالية من الدقة حرصا على تقديم المساعدات الأكثر قيمة للطالب الأشد ظروفا والأكثر احتياجا وهذا لا يتم إلا من خلال البحث الاجتماعي وعند إعداد البحث يتم بيان أسم المعهد أو المدرسة في حالة وجود أبناء في الأسرة بمراحل التعليم المختلفة وخاصة طلاب المعاهد الأزهرية مع الالتزام بنموذج البحث الخاص بهذا الشأن على أن يكون آخر موعد لتسليم هذه الحالات مرة واحدة يوم 8 / 7 / 2021 م ولن تقبل حالات بعد هذا التاريخ وسيتم مسألة المسئول عن التأخير عن هذا الموعد.