أخبار مصر

طقس مستقر على مدن وقرى شمال الصعيد لمدة أسبوع.. والحرارة بين 32 و33

0 نشر
سعيد نافع 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مستقر على مدن وقرى شمال الصعيد لمدة أسبوع.. والحرارة بين 32 و33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت النشرة الجوية للهيئة العامة للأرصاد على الموقع الرسمي لمحافظة المنيا استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة 33 درجة مئوية.

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال المناخية على محافظات شمال الصعيد، بدرجات تتراوح مابين 32-33 درجة مئوية خلال الفترة من اليوم الخميس 3 يونيو، وحتى الثلاثاء المقبل، 8 يونيو.

من جانبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل عمل غرف الأزمات بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى لرصد أي تغيرات مناخية أو أحداث.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا