شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مستقر على مدن وقرى شمال الصعيد لمدة أسبوع.. والحرارة بين 32 و33 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت النشرة الجوية للهيئة العامة للأرصاد على الموقع الرسمي لمحافظة المنيا استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة 33 درجة مئوية.

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال المناخية على محافظات شمال الصعيد، بدرجات تتراوح مابين 32-33 درجة مئوية خلال الفترة من اليوم الخميس 3 يونيو، وحتى الثلاثاء المقبل، 8 يونيو.

من جانبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل عمل غرف الأزمات بالوحدات المحلية بالمراكز والقرى لرصد أي تغيرات مناخية أو أحداث.