شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية غير مصرح بتداولها في حملات لإدارة التفتيش الصيدلي بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الاداره العامه للصيدله بمديرية الصحة بالسويس برئاسة دكتورة مريم سلامة بتكليف إداره التفتيش الصيدلي بالمرور على الصيدليات في نطاق حي السويس واسفرت عن ضبط كميات من الادويه غير مصرح بها والمحظور تداولها داخل الصيدليات العامة.

حيث تم تحريز الاصناف المخالفه واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه الصيدليات المخالفة.

لجنه المرور من مفتشى الصيدلة: دكتوره مروه محمد عبدالعليم مدير التفتيش الصيدلي دكتوره ماريان ممدوح زكي مفتش صيدليات.

جاء ذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وتحت إشراف وتوجيهات الدكتور اسماعيل الحفناوي وكيل وزاره الصحه بالسويس والتعليمات الصادره من هيئه الدواء المصري بضبط السوق الدوائي.