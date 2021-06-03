شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد 13 كوبري في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد إنشاء العديد من الكباري، وإحلال وتجديد عدد آخر، منها انشاء 13 كوبري على طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، الجاري العمل به في المرحلة الأولى من المشروع، إضافة لإحلال وتجديد كوبري الهوكس بمطوبس،ضمن برنامج الرئاسي حياة كريمة، وبدء إحلال وتجديد كوبرى دسوق العلوى، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق.

وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على بدء إحلال وتجديد كوبرى دسوق العلوى أعلى ترعة القضابة الشهير بـ«كوبري البدالة العلوي»، والذى يربط بين كوبرى دسوق العلوى ،الرابط بين مدينة دسوق بمحافظة البحيرة، بالإضافة لترميم المناطق التي تعرضت لهبوط، وزرع بعض الدعامات أسفل الكوبرى، وفقا لقياسات الجودة العالية، لتسهيل حركة تنقل المواطنين مع الإلتزام بالخطة الزمنية المحددة لأعمال الإحلال والتجديد، مؤكدة أنه تم عمل المحضر الانضمامى بين كافة الجهات المعنية، لسرعة إنجاز أعمال الإحلال والتجديد.