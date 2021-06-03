شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرض نتاج مبادرة «صنايعية مصر» في المحافظات بالهناجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة معرض نتاج مبادرة «صنايعية مصر» للتدريب على الحرف التراثية والتقليدية المصرية.

المبادرة تم تنفيذها في 26 محافظة وذلك بقاعة «أدم حنين» بمركز الهناجر للفنون وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة، الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمشرف على التنفيذ في المحافظات من خلال الادارة العامة للفنون التشكيلية بالهيئة.

اكدت عبدالدايم استمرار جهود تفعيل مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم اعداد برنامجين لها الاول نفذه صندوق التنمية الثقافية في القاهرة والثانى نفذته هيئة قصور الثقافة في المحافظات.

واشارت ان المبادرة تهدف لخلق جيل جديد قادر على استعادة مكانة الحرف التراثية واليدوية التقليدية باعتبارها عنوانا للهوية، مؤكدة دعم المراحل التالية منها وتنميتها وتطويرها تماشياً مع إستراتيجية الدولة لفتح مجالات عمل جديدة تمثل مشروعات اقتصادية تساهم في تنمية الدخل القومي وتحقيق محاور التنمية المستدامة، وأشادت بمستوى المعروضات والتى تجمع نماذج من اشهر المنتجات التي تعبر عن جزء من تراث مصر.

يذكر أن المعرض يستمر حتى 7 يونيو الجاري. ويضم اكثر من 100 عملا فنيا يتنوع ما بين الكليم والسجاد، المنسوحات اليدوية والطرق على الأخشاب، الحرق على الجلود، الارابيسك، الزجاج المعشق، الأعمال النحاسية، الفخار، الصدف وغيرها من الحرف التراثية الشهيرة.