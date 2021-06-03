شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريق المريوطية بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من الهرم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة غدا، الجمعة، إجراء غلق جزئى لطريق المريوطية، للمرة الثانية، بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت والطريق الدائرى فقط، وذلك لقيام الشركة المنفذة لمشروع كوبرى ترسا الجديد برفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى، وذلك أعلى محور المريوطية والطريق الدائرى تحديدا عند تقاطع محور المريوطية مع شارع ترسا.

وأكدت محافظة الجيزة أن ذلك يأتى فى إطار سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبرى ترسا الجديد، أعلى محور المريوطية - الطريق الدائرى، والذى يربط بين محور ترسا ومحور المريوطية.

وكانت المحافظة الجيزة أكدت أن مواعيد الأعمال والغلق الكلى ستكون أيام الجمعة فقط على مدار الأسابيع الثلاث المقبلة، بحيث تكون أيام "الجمعة الموافق 28 مايو الجارى، والجمعة 4 يونيو المقبل، والجمعة 11 يونيو"، على أن تكون مواعيد الأعمال فقط من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 12 ظهرا بأيام الجمعة المشار إليها فقط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى "القادم من شارع الأهرام ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق شبرامنت يقوم بالانحراف يمينا قبل منطقة الأعمال وموقع أرتكاز الأوناش العملاقة، والسير بطريق مستحدث تم تمهيده بطول ما يقرب من 100 م حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة لطريق المريوطية الرئيسى اتجاه الطريق الدائرى مره أخرى".

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل، وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.