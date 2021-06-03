شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
الخدمة ديليفرى حتى المنزل.. كيف تحصل على بطاقة التموين.. إنفوجراف
وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو الجارى
الصحة: توفير 10 خدمات طبية وعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل
الصحة: بدء القوافل الطبية لتوفير لقاح كورونا لأصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد
وزير التنمية المحلية ينقل 3 رؤساء مراكز ومدن بالقليوبية ومطروح وأسيوط لوظائف إدارية
السكة الحديد تخطط لطرح مسابقة لتعيين مهندسين سائقى قطارات
وزير التعليم: لم نحدد موعد مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة
التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد فى لجان مؤمنة بالمدارس