شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى: الخدمة ديليفرى حتى المنزل.. كيف تحصل على بطاقة التموين.. إنفوجراف ‎ وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو الجارى ‎ الصحة: توفير 10 خدمات طبية وعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ‎ الصحة: بدء القوافل الطبية لتوفير لقاح كورونا لأصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد ‎ وزير التنمية المحلية ينقل 3 رؤساء مراكز ومدن بالقليوبية ومطروح وأسيوط لوظائف إدارية ‎ السكة الحديد تخطط لطرح مسابقة لتعيين مهندسين سائقى قطارات ‎ وزير التعليم: لم نحدد موعد مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ‎ التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد فى لجان مؤمنة بالمدارس ‎ قطاع المعاهد الأزهرية يعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى التعليم العالى: إغلاق 240 كيانا تعليميا وهميا ومستمرون فى شن الحملات ‎