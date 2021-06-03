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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو‎

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى: 

الخدمة ديليفرى حتى المنزل.. كيف تحصل على بطاقة التموين.. إنفوجراف ‎

وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو الجارى ‎

الصحة: توفير 10 خدمات طبية وعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ‎

الصحة: بدء القوافل الطبية لتوفير لقاح لأصحاب المعاشات أمام مكاتب البريد ‎

وزير التنمية المحلية ينقل 3 رؤساء مراكز ومدن بالقليوبية ومطروح وأسيوط لوظائف إدارية ‎

السكة الحديد تخطط لطرح مسابقة لتعيين مهندسين سائقى قطارات ‎

وزير التعليم: لم نحدد موعد مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ‎

التعليم: امتحانات الثانوية العامة تعقد فى لجان مؤمنة بالمدارس ‎

 

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى

 

التعليم العالى: إغلاق 240 كيانا تعليميا وهميا ومستمرون فى شن الحملات ‎

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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