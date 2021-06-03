شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 40% من المصريين بلقاح كورونا فى نهاية 2021 هدف قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الوصول إلى تطعيم 40% من الشعب المصرى نهاية 2021 هو هدف قومى ومطلوب ونسعى له، سواء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الحكومة، وجميعنا نسعى لتحقيقه.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أن هناك إثباتا علميا أن عملية التطعيم بجانب الإجراءات الاحترازية الأخرى، والتي طبقت في إنجلترا ودول أخرى بدون شك يشكلان مع بعضهما حائط صد قوى ضد الإصابات بفيروس كورونا بصفة عامة، وضد المخاطر الشديدة التي تنتج من خلال الإصابة بهذا الفيروس.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن نسبة 40% من الشعب المصرى تشكل الغالبية العظمى الساحقة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا بحكم سنها أو أنها مصابة بأمراض مزمنة، خاصة أن 8,2 مليون من السكان أكثر من 60 عاما، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل أصحاب أمراض المزمنة بجانب الفئات الطبية وأعضاء هيئات التدريس، لافتا إلى أنها فئات لها أولويات للحصول على التطعيم، لأنها قد تكون مصادر للعدوى، وجميعنا نستمر في متابعة كل الوسائل الاحترازية.