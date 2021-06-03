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شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى عن قرار دخول المرأة مجلس الدولة: خطوة تاريخية شكرا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت: أن يكون يوم الاحتفال بالقضاء المصري الأول من أكتوبر من كل عام يعني الكثير بالنسبة للمرأة المصرية.. أجيال وأجيال من الرجال والنساء كل عام سيتذكروا أن هذا اليوم كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية في عصرها الذهبي خطوة تتحقق بفضل إرادة سياسية".
وأضافت: فالأول من أكتوبر من كل عام سيكون احتفال بقضاء شامخ تتواجد به المراة المصرية فى كل مؤسساته دون أي تمييز.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية عقد اجتماعًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولــــة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق من بينها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1.