شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى عن قرار دخول المرأة مجلس الدولة: خطوة تاريخية شكرا للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالإعلان عن دخول المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول أكتوبر 2021. وقالت رئيسة المجلس فى تدوينة لها: "شكرا سيادة الرئيس أن يعلن عن دخول المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بداية من أول أكتوبر بعد كفاح للمراة المصرية دام 72 عاما".

وتابعت: أن يكون يوم الاحتفال بالقضاء المصري الأول من أكتوبر من كل عام يعني الكثير بالنسبة للمرأة المصرية.. أجيال وأجيال من الرجال والنساء كل عام سيتذكروا أن هذا اليوم كان خطوة تاريخية للمرأة المصرية في عصرها الذهبي خطوة تتحقق بفضل إرادة سياسية".