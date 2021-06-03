وزيرة التضامن تسلم اليوم أدوات الصيد والشباك لـ1100 صياد بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - تسلم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، الخميس، أدوات الصيد والشباك لـ 1100 صياد ببحيرة مريوط بالإسكندرية من المستفيدين من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين التي بدء تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم.

سيحضر الاحتفالية كل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وشادي سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أطلقت من محافظة الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطي المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد ، لافته الى أن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية يأتي عبر دمج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن الغالي مصر.

وأضافت الوزيرة أن العمالة غير المنتجة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية ، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل الى 8 ملايين شخص.