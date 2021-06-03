شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: قرار يصل المحافظات خلال ساعات لتوضيح آلية تنفيذ قرارات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك قرارا تنفيذيا سيصل المحافظات خلال ساعات لتوضيح آلية تنفيذ قرارات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن القرار التنفيذى سيصل للمحافظات اليوم الخميس، ويطالب المحافظات بقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لمواطنى الريف المصرى، والذين تقدموا بطلبات تصالح وصل عددهم لـ1,6 مليون مواطن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال برنامج يحدث في مصر، أن التعامل في القرى ريف المصرى سيكون بالموافقة على طلبات تصالح المواطنين، حيث لن ينتظر المواطن إجراءات المعاينة من الاستشاريين والمهندسين ولكن سنستكمل الإجراءات وأى شخص لديه ورق ناقص خاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء يستكمله في المحافظة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه يمكن للمواطن أن يقسط قيمة التصالح في مخالفات البناء، كما يمكنه أن يدفع نقدا وسيأخذ خصما فوريا 25% من قيمة إجمالى قيمة التصالح، كما سيأخذ نموذج 10 ثم يمضى على تعهد على أن ما قدمه من مستندات يطابق المنفذ على الأرض ويأخذ النموذج 10 ثم يدخل بعدها غاز وكهرباء وصرف صحى ومياه ويستفيد من كل الخدمات والبنية التحتية التي ستقدم في حياة كريمة.