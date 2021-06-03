بعد قبول جميع الطلبات.. مخالفة وحيدة لن يتم التصالح عليها في القرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن.

ورغم ذلك فإنه لن يتم قبول التصالح على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

ونصت موافقة مجلس الوزراء، على أنه لا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة.

واشترطت الحكومة أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.