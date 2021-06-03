شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تستعد لاستقبال الكراكة «حسين طنطاوي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد هيئة قناة السويس لاستلام الكراكة «حسين طنطاوي» خلال الأسابيع المقبلة، حيث انتهت ترسانة «Royal IHC» الهولندية المُكلفة ببنائها، الأربعاء، من إجراء تجارب البحر للكراكة بنجاح، وهي التجارب التي شهدت الاختبار والتقييم الدقيق والمكثف لتشغيل جميع المعدات الحديثة الموجودة عليها.

وأعربت «Royal IHC» عن ثقتها وإيمانها العميق بأن الكراكة «حسين طنطاوي» ستكون قادرة على المنافسة بجدارة والمشاركة في تنفيذ كل المشروعات المستقبلية بنجاح.

وتعد الكراكة «حسين طنطاوي» هي الشقيقة للكراكة «مهاب مميش» التي قامت ببنائها الشركة الهولندية، والمقرر مشاركتها في تنفيذ مشروعات تطوير المجرى الملاحي بقناة السويس وما يسند لها من أعمال.

وتتمتع كل من الكراكتين بمواصفات متطورة، حيث يبلغ الطول الكلي لكل منهما 147.4 متر، وعرض 23 مترا، وغاطس 5.5 متر، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وستسهم الكراكتين في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة المجرى الملاحي.