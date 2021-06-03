شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «الإعدادية» يواصلون امتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أمس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الجارى، فى مادة الدراسات الاجتماعية، بمجموع 158 ألفا و796 طالبا وطالبة داخل 751 لجنة، بالإضافة لطالبين على مستوى الجمهورية أديا الامتحان بمستشفى 57357.

وتابع محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، المطبعة السرية وتسليم الإدارات الأوراق الامتحانية، واطمأن لوصول الامتحانات مقر اللجان، وانتظام الطلبة والتزام الجميع بارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تابع غرفة العمليات بديوان عام المديرية، واجتماع الموجهين ووضع ضوابط التصحيح النهائية.

طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات آخر العام الدراسى بالقاهرة والمحافظات

وكشف تقرير غرفة العمليات أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعى الفروق الفردية بين الطلبة، وجاءت ورقة الامتحان عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وبها جميع الأسئلة، ولا يوجد أخطاء بالطباعة.

كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج وتحقق نواتج التعلم بجزأيه الجغرافيا والتاريخ، ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدى الطلاب، طبقًا للوزن النسبى وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك تباينا فى مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات.

وأضافت أن أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة أكدوا سهولة أغلب أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية، وأنها جاءت من المنهج. وأوضحت أن امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية جاء سهلًا ولكن تضمن أسئلة كثيرة تحتاج لوقت أكثر من المخصص للامتحان، بينما جاء امتحان الهندسة لطلاب البحيرة صعبًا، وتضمن مسائل من التيرم الأول، بحسب أولياء أمور الطلاب.

وجاء امتحان الجبر لطلاب البحر الأحمر فى مستوى الطالب المتوسط، بينما جاء امتحان مادة العلوم لطلاب الشرقية غير مباشر وصعب فى أغلب الأسئلة.

فى سياق متصل، واصل طلاب الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات، أمس، أداء امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات احترازية مشددة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان.

ففى الدقهلية، تباينت ردود أفعال الطلاب حول امتحان اللغة الإنجليزية، حيث أكد البعض احتواء القطعة على أجزاء صعبة وغير مفهومة، بينما أكد عدد كبير من الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط.

وأعلن على عبدالرؤوف، وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أى شكاوى من الامتحان وأنه جاء من الكتاب المدرسى.

وفى البحيرة، أدى الطلاب امتحان مادة الهندسة، وسط إجراءات احترازية، وقال يوسف الديب، وكيل الوزارة، إنه لم ترد أى شكاوى من وجود ما يعكر أجواء الامتحانات.

وفى القليوبية، عبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان العلوم، حيث أكدوا أن الامتحان جاء فى مستوى جميع الطلاب وبه نقطة واحدة للطالب المتميز، وأوضحت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة عدم ورود أى شكاوى من الامتحان.

وفى بنى سويف، فوجئ طلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الدراسات الاجتماعية بسؤال حول ثورة يناير والأسباب التى جعلت الشعب المصرى يقوم بها، وسؤال آخر حول هزيمة 1967 وأسبابها.

واطمأن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على سير أعمال الامتحانات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وفى الأقصر، عبر الطلاب عن سعادتهم بمستوى امتحان الجبر، وأكدوا أن الأسئلة جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، وراعت الوقت وجاءت أغلب نقاط الامتحان مباشرة تمامًا دون تعقيدات.