شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، الدكتور محمد ‏الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسى 2020/2021.‏

واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب ‏الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا من إجمالى 136 ألفًا و939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن ‏الامتحانات 1039 طالبًا، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة ‏النجاح فى الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبات، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، ‏وعددهم 64818 طالبًا‎.‎

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% ‏بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ ‏عدد الطلاب الناجحين 104 آلاف و437 طالبًا من إجمالى ‏122 ألفًا و810 طلاب، وجاء عدد المتخلفين عن حضور ‏الامتحانات 1400 طالب، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، حيث بلغت ‏نسبة النجاح 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66142 طالبًا‎.‎ ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال ‏هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html، إذ يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التى يتبعها الطلاب والطالبات.‏