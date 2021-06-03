شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الثانى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2020/2021.
واعتمد وكيل الأزهر النتيجة بنسبة نجاح 92.27٪ للشهادة الابتدائية، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على أكثر من 50% 126347 طالبًا من إجمالى 136 ألفًا و939، وجاء عدد الطلاب المتخلفين عن الامتحانات 1039 طالبًا، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات حيث بلغت نسبة النجاح فى الفتيات 94.57٪، وعددهن 61310 طالبات، فى حين بلغت نسبة البنين 90.17٪، وعددهم 64818 طالبًا.
وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للحاصلين على أكثر من 50% بنسبة نجاح 85.04٪، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 104 آلاف و437 طالبًا من إجمالى 122 ألفًا و810 طلاب، وجاء عدد المتخلفين عن حضور الامتحانات 1400 طالب، وشهدت النتيجة تفوقًا للفتيات، حيث بلغت نسبة النجاح 89.29%، وعددهن 50402 طالبة، فى حين بلغت نسبة البنين 81.36%، وعددهم 66142 طالبًا. ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط: https://www.azhar.eg/results.html، إذ يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر الإنترنت، ومن خلال المعاهد التى يتبعها الطلاب والطالبات.