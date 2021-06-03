شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: قناة السويس حققت خلال أبريل أعلى إيراد شهري في تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية، خلال الربع الثالث من العام، وذلك رغم تداعيات أزمة كورونا.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلية هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، الأربعاء، أن تعافي محدود حدث للاقتصاد على مستوى العالم، مع انتشار اللقاحات، وبدء فتح الأسواق العالمية، واستقبال بعض الدول للسائحين.

أوضحت أن أهم القطاعات في مصر، التي حققت نموا متزايدا، هي«الاتصالات، والنقل، والزراعة، والصحة، والتعليم»، مؤكدة أن الانكماش الذي شهدته بعض القطاعات، مثل السياحة، بدأ ينخفض.

حول قناة السويس، أوضحت «السعيد»، أن قناة السويس، حققت العام الماضي، زيادة رغم ظروف الجائحة وانخفاض حركة التجارة الدولية، حيث حققت زيادة 16 % خلال أبريل 2021، مشيرة إلى أن الاستثمارات الحكومية شهدت تزايدا، بقدر 146 مليار جنيه، من شهر يوليو حتى مارس، بنسبة زيادة 45 % عن العام الماضي.