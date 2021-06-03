شكرا لقرائتكم خبر عن 6300 طالب وطالبة أدوا امتحانات اليوم الأول بمعهد الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت صباح اليوم بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ امتحانات الفصل الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ -٢٠٢١، بحضور أكثر من ٦٣٠٠ طالب وطالبة بالفرق الأربع، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتستمر أعمال الامتحانات حتي نهاية شهر يونيو الجاري، وصرح الدكتور طارق لبيب عمارة، عميد المعهد إن الامتحانات جاءت منذ اليوم الأول مطمئنة للطالب وفي المستوى العام وبعضها يقيس درجة تفوقه، وأن الامتحانات تمت في اليوم الأول دون رصد أية تجاوزات، كما حرصت إدارة المعهد على مواجهة أية مشكلة تحول دون اتمام الطالب حقه في أداء الامتحان دون إخلال بالنظام العام.