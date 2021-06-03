شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قضايا الدولة»: المستبعدون من التعيين لهم الحق في الطعن لتحقيق الشفافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن المستبعدين من التعيين في هيئة قضايا الدولة لهم الحق في الطعن على قرارات الاستبعاد لتحقيق الشفافية المطلقة، مؤكدًا أنه لا يوجد مجاملة لأحد في اختيارات المتقدمين للهيئات القضائية.

وأشار «أبوبكر» في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، الأربعاء، إلى أنه لن يتم السماح بأن يتكرر الاسم في أكثر من جهة وهذا يعني توفير عدد أكبر من الدرجات من الممكن تعيين آخرين عليها«.

وفيما يتعلق ببدء تعيين المرأة في جميع الهيئات القضائية بداية من أكتوبر المقبل تابع «عن تجربة أن العنصر النسائي رغم مشقة العمل في الهيئات القضائية ولكنها أثبت وجودها بجدارة واستحقاق، وهناك عضوات في قمة الانضباط والإجادة والتفاني».

واستطرد: «المرأة أثبتت وجودها بجدارة في هيئة قضايا الدولة وهذه شهادة من واقع النجاح في العمل، وهذا القرار تكليل لجهود تمت بالفعل قرار غير مسبوق وتحقيق أمل ونداء لتكريس النص الدستوري ووضعه موضع التطبيق ونشكر الرئيس السيسي على ذلك».