شكرا لقرائتكم خبر عن ليس وباءً.. مستشار الرئيس: الفطر الأسود مرتبط بضعف المناعة وليس بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن الدولة والقيادة السياسية لديها هدف قومي يستهدف تطعيم 40% من المصريين بنهاية العام الحالي، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو الذي سيشكل حائط صد ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف «تاج الدين»، في اتصال هاتفي مع برنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر» الأربعاء، أن الوصول إلى هذه النسبة والتي تشكل الغالبية العظمى للحالات الأكثر تعرضًا للمخاطر أو المشاكل في حالة الإصابة بفيروس كورونا مع ارتفاع نسبة الشباب بين المصريين، سيساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات الوفيات والوصول إلى صفر وفيات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن عدد الحالات التي شخصت إصابتها بالفطر الأسود قليلة جدا، وليست وباء كما يشيع البعض.

وأوضح مستشار الرئيس: «ما أبرز قضية الفطر الأسود هو انتشاره بشدة في الهند»، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن الهند من أكثر بلدان العالم في عدد الإصابات بمرض السكري، الذي يضعف المناعة.

وأردف: «الفطر الأسود مرتبط بضعف المناعة وليس بفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا قد تؤدي إلى نقص المناعة فيزيد تأثير الفطريات.