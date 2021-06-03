شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة عين شمس: عملية تكميم المعدة تعالج السكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة مناسبة جدًا في السن الصغيرة، خاصة أنها قوية في إنقاص الوزن، وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري، وانقطاع النفس أثناء النوم.

وتابع «صبري»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، أن تكميم المعدة عملية قائمة على تقليل كمية الأكل، ولا تؤثر على الامتصاص، ويتم عزل جزء كبير من المعدة الذي يحتوي على الهرمونات، ويتم التخلص من هرمون الجوع، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع بشكل سريع.

ولفت إلى أن عملية تكميم المعدة تجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة في البطن، وبعد 12 ساعة يستطيع المريض الخروج من المستشفى، ومن الممكن العودة للحياة الطبيعية بعد يوم من إجراء العملية، كما أن هذه العملية من الممكن أن تعالج مرض السكري الخفيف أو من يتلقى الأقراص الخاصة بعلاج السكري، خاصة السكري من النوع الثاني.