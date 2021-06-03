شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تجهيز عملة تذكارية تحمل شعار حياة كريمة على "الجنيه" خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، أنه استكمالا لجهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى في الارتقاء بحياة المواطن من خلال تطوير المدن القائمة، يجرى العمل على تطوير 4 آلاف قرية على مستوى الجمهورية، وتطوير في شبكات الصرف الصحى ومراكز الشباب والطرق والمدارس، موضحا أن الحكومة تدخل القرية ولن تخرج إلا بعد تطوير كل شيء بها.

وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن مبادرة حياة كريمة من أهم وأكبر المشروعات في العالم من حيث المشروعات والنطاق الجغرافى، مستطردا: جرى عمل عملة تذكارية نوثق الحديث التاريخى لنقل المومياوات الملكية الذى حدث الشهر الماضى له صدى كبير عالمى، وله صدى على الساحة الدولية.

وتابع مستشار وزير المالية: حرصنا على عمل عملة تذكارية للمشروعات الخاصة لحياة كريمة بجانب العملة المتداولة، موضحا أن العملة التذكارية هدفها توثيق الحدث وهذه لهواة العملات، موضحا أن مشروعات حياة كريمة سيجرى وضعها في عملة الجنيه ونصف الجنيه، حيث جرى البدء في وضع مشروعات حياة كريمة على تلك العملات منذ عامين، وستكون جاهزة للتداول خلال أسبوعين.

وقال مستشار وزير المالية، يأتي هذا حرصا من وزير المالية في وضع تلك المشروعات على العملات المتداولة، لافتا إلى أنها ستزيد الوعى لدى الشباب بأهمية تلك المشروعات.